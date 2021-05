Die Lebensqualität von Familien verbessern, Informationen bieten und den nachhaltigen Konsum in der Region ankurbeln: Das sind die Ziele der neuen Familienkarte Rheinland-Pfalz. Das erste Exemplar hat Familienministerin Anne Spiegel am Donnerstagmorgen in der Kreisverwaltung übergeben.

Der Landkreis Kaiserslautern ist neben Ludwigshafen eine von zwei Modellregionen in Rheinland-Pfalz, in denen die Familienkarte jetzt gestartet ist. Das Angebot kombiniert Informationen, Angebote und Vergünstigungen. Im Landkreis gibt es laut Ministerium aktuell 113 Partner mit 142 Angeboten. Dazu zählen Unternehmen aus Handel und Gewerbe sowie Vereine und Einrichtungen aus Sport, Kultur und Umweltschutz. Angeboten wird etwa ein Nachlass auf Schreib- oder Brotwaren, auf Wellnessprodukte oder auf den Einkauf bei verschiedenen Wasgau-Lebensmittelmärkten in der Region. Eine ermäßigte Führung durch die Otterberger Abteikirche, durch die Burg Nanstein sowie ermäßigter Eintritt bei den Burgspielen oder der Freilichtbühne Katzweiler gibt es ebenfalls. Rabatte sind unter anderem auch für Swingolf auf dem Geyersberger Hof, Aktionen bei Bauer Guhl in Gerhardsbrunn oder Eselreiten auf dem Erdmannshof in Heiligenmoschel angesagt. Diverse Museen und Freibäder können ermäßigt besucht, Schnupperkurse bei Vereinen gebucht werden. Unter der Rubrik „Beratung und Hilfe“ finden sich regionale Anlaufstellen bei Problemen verschiedenster Art.

Anmelden über die Website

Auf der Website familienkarte.rlp.de werden die Angebote aller Partner über eine dynamische Landkarte angezeigt. Ziel sei es, dass sich diese Online-Plattform „zum zentralen Familienportal“ entwickelt, „auf dem Familien schnell Antworten auf ihre Fragen sowie Ansprechpartner vor Ort finden und zusätzlich Impulse für die Freizeitgestaltung und nachhaltigen Konsum bekommen“, so das Ministerium. Auch die Anmeldung erfolgt über die Website. Familien erhalten daraufhin eine Karte per Post, die sie vor Ort im Verein oder im Geschäft vorzeigen, um so Vergünstigungen zu erhalten. Seit Öffnung der Website in der vergangenen Woche hätten sich bereits mehr als 600 Familien in den beiden Modellregionen registrieren lassen.

„Wir wollen mit der Karte die Lebensqualität der Familien an vielen kleinen Stellen verbessern und gleichzeitig Impulse für nachhaltigen Konsum und Tipps für die Freizeitgestaltung geben“, erklärt Familienministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen). Landrat Ralf Leßmeister (CDU) freut sich, dass der Landkreis Kaiserslautern von Anfang an bei diesem Projekt als Pilot-Kommune dabei ist. „Ich bin gespannt, wie dieses Angebot angenommen wird“, hofft er auf Rückmeldung von Familie Moir aus Ramstein-Miesenbach, die als erste die Karte überreicht bekommen hat.

Info

Die Anmeldung ist unter familienkarte.rlp.de möglich. Vereine oder Einrichtungen können sich auf der Website informieren, wie sie Partner der Familienkarte werden können.