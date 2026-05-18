Mehrere Zehntausend Euro haben falsche Polizisten von einer 77-jährigen Frau aus Ramstein-Meisenbach ergaunert. Die Unbekannten gaben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten, die Tochter der Frau habe einen Unfall verursacht. Dabei sei eine Person verletzt worden. Die Behandlungskosten müssten übernommen werden und es sei eine „Gebühr“ fällig, damit es nicht zur Anzeige komme. Sollte sie diese nicht aufbringen können, reiche auch eine „Anzahlung“. Die Seniorin übergab das Geld an einen Unbekannten. Erst später flog der Betrug auf.

Polizei warnt vor ähnlichen Fällen

Die Polizei warnt, niemandem Geld zu geben, der behauptet, Einsatzkräfte würden es abholen. Sie rät, keine finanziellen Details preiszugeben, am Telefon nicht unter Druck zu geraten, aufzulegen und die Angehörigen sowie die Polizei über bekannte Nummern zu kontaktieren.