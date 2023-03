Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die falsche Einstufung des Landkreises als Corona-Risikogebiet hat Urlaubsreisende aus der Region am Wochenende in die Bredouille gebracht. Der Fehler wurde zwar inzwischen behoben, aber die Amerikaner sind in der Statistik immer noch nicht drin.

Von Samstag auf Sonntag hieß es im Landkreis: „Alarmstufe Rot“. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der das Infektionsgeschehen abbildet, war deutlich über die 50er-Marke gesprungen, weil die US-Streitkräfte