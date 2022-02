Falsches Material, falsche Farbe – die Dacheindeckung eines Neubaus im Kranichweg sorgt für Diskussionen. Die Optionen: Ein deutliches Zeichen setzen und den Verstoß mit aller Härte ahnden oder doch einen Kompromiss finden.

Der Hintergrund: Bei einer Ortsbesichtigung durch die Untere Bauaufsicht der Kreisverwaltung war festgestellt worden, dass die Dacheindeckung nicht wie vorgegeben mit Ziegeln oder Dachbetonsteinen in naturrot bis rotbraun, sondern mit Sandwichplatten in grau/anthrazit ausgeführt worden war. Dem Abweichungsantrag der Bauherrengemeinschaft war nicht zugestimmt worden. Diese schlug daraufhin vor, die Eindeckung farblich entsprechend umzuspritzen. Diesem Kompromiss würde die Kreisverwaltung zustimmen, vorausgesetzt, dass die ausführende Fachfirma bestätigt, dass die Haltbarkeit der Farbe mindestens zehn Jahre beträgt.

„Wissentlich gegen den Bebauungsplan verstoßen“

Brigitte Hörhammer (CDU) zeigte sich verwundert über den Vorschlag der Kreisverwaltung. „Die Untere Baubehörde kann den Kompromiss genehmigen. Warum sollen wir den Ball annehmen?“, stellt sie eine Frage in den Raum. „Der Bauherr hat wissentlich gegen den Bebauungsplan verstoßen, jetzt soll er die Konsequenzen tragen. Ich hätte für eine Umdeckung plädiert.“ Andreas Ries (SPD) gab zu bedenken: „Was für eine Signalwirkung hat das auf andere Bauherren? Kann denn jeder machen, was er will?“ Volker Halfmann (CDU) kritisierte: „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir künftig vorgehen. Der Bebauungsplan gibt vor, was, wie, wo gebaut werden kann. Ich kann nicht machen, was ich will.“ Marco Reschke (FWG) warf ein: „Wenn das durchgeht, werden künftig viele Bauherren so vorgehen.“

Holger Jung (SPD) sieht im Kompromiss einen Denkzettel. „Ich bin dafür, diese Lösung anzunehmen, damit Ruhe einkehrt.“ Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, Jan Mohring, erinnerte daran, dass es in der Vergangenheit schon häufiger Verstöße gegen den Bebauungsplan gegeben habe. Manfred Zapp, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sprach sich ebenfalls dafür aus, dem Vorschlag zuzustimmen. „Die Konsequenz ist erfolgt. Sie hat rote Signalfarbe.“

Angelegenheit geht zurück an die Kreisverwaltung

Susanne Coressel schlug vor: „Ich würde die Sache an die Kreisverwaltung zurückgeben.“ In diesem Sinne hat auch der Rat entschieden. Vier Ja-Stimmen und ebenso viele Enthaltungen stehen zehn Nein-Stimmen gegenüber.