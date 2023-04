Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kurt Steiner und seine Frau Gudrun schütteln nur noch den Kopf. Das Ehepaar wohnt in der Flurstraße in Rodenbach, von der ein etwa zehn Meter langer Abschnitt seit Ende März zu einer Einbahnstraße geworden ist. Nur: Für den, der in die Flurstraße abbiegt, ist das nicht ersichtlich.

Seit das „Einbahnstraßen“- und die beiden „Einfahrt verboten“-Schilder aufgestellt wurden, beobachten Steiners regelmäßig, wie die Neuregelung