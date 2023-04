Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich! Das dürften viele Fahrschüler denken, wenn sie ab Montag wieder praktischen Unterricht nehmen können. Auch die Inhaber der Fahrschulen haben den Ausstieg aus dem Lockdown herbeigesehnt, sehen ihm aber mit Hoffen und Bangen entgegen. Für sie gilt es nämlich, einige Herausforderungen zu meistern.

„Hände in den Schoß legen und abwarten.“ So schildert Jörg Janowski seine derzeitigen beruflichen Aktivitäten. Der Inhaber der gleichnamigen Fahrschule in Otterberg