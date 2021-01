Wasservögel ernähren sich in ihrer natürlichen Umgebung von Pflanzen, Pflanzenteilen, Samen, Blüten, Schnecken und kleinen Wasserinsekten, die sie am Ufer oder am Grund der Gewässer finden. Brot und andere Backwaren sind deshalb als nicht artgerechtes Futter anzusehen.

Laut Nora Schweikert von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wirken stehende Gewässer bei der Fütterung von Wasservögeln mit Brot allerdings wie „Nährstoff-Fallen“. Durch den Eintrag von Brot werde in den Nährstoffkreislauf eines Sees eingegriffen, was zu Sauerstoffmangel mit anaeroben Abbauvorgängen und der dann folgenden Wirkungskette führen könne. Mit anderen Worten: Der See „kippt um“. Die Stadt Kaiserslautern weist deshalb an verschiedenen Gewässern mit Schildern auf die Problematik des Fütterns mit nicht artgerechtem Futter hin. Im Vogelschutzgebiet „Vogelwoog-Schmalzwoog“ ist das Zufüttern sogar eine Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Bußgeld geahndet.

Wildvögel, gerade Enten, gelten als latentes Reservoir für das Vogelgrippevirus. Die Tiere sind häufig Träger des Virus, ohne selbst zu erkranken. Einzelne Vogelgrippe-Viren sind nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit bei sehr intensivem Kontakt auch für Menschen gefährlich. Laut Kreisveterinäramt gebe es im Falle eines Seuchenzuges allerdings nur für Geflügelhalter spezielle Verhaltensregeln.