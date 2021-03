Auf Antrag der CDU-Fraktion informierte Ortsbürgermeister Dirk Wagner in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats über den Sachstand zur angedachten Wohn-Pflege-Gemeinschaft in der Bahnhofstraße.

Die Ortsgemeinde Reichenbach-Steegen ist Modellkommune im Projekt „Wohnpunkt RLP“, mit dem das Land Rheinland-Pfalz den Aufbau solcher Wohn-Pflege-Gemeinschaften für ältere Menschen unterstützt. Anfang des vergangenen Jahres gab es schon recht konkrete Pläne. Auch jetzt sei laut Wagner ein Investor mit an Bord, wenn es um die Umsetzung des Projekts gehe. Allerdings gestaltet sich die Standortfrage schwierig.

In der Bahnhofstraße sei das Problem, dass es in diesem Bereich keinen gültigen Bebauungsplan gebe. Ein solcher müsste erst erarbeitet werden, was zu einer Kostenbelastung der anderen dort ansässigen Eigentümer führen würde. Ein alternativer Standort für das Projekt sei bislang nicht gefunden.

Im Gegensatz dazu gebe es keine Probleme mit dem geplanten Neubau einer Bäckerei in dieser Straße, da es sich dabei um eine Erweiterung der vorhandenen gewerblichen Bebauung handelt.