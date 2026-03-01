Mehr Sicherheit für Fußgänger in der Eisenbahnstraße soll der Abriss eines Gebäudes bringen.

Das Anwesen mit der Hausnummer eins hat die Ortsgemeinde kürzlich erworben. Das Wohnhaus sei in einem sehr schlechten Zustand und rage mit einer Ecke in den sehr schmalen Gehweg hinein. Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühle müssten deswegen auf die stark befahrene Kreisstraße ausweichen, erläuterte Ortsbürgermeister Ralf Guckenbiehl (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats. Um das Grundstück weiterentwickeln zu können, soll das Wohngebäude abgerissen werden. Die Scheune bleibt stehen. Hierzu lag dem Rat ein Angebot einer Firma aus Weltersbach vor, das auch die Entrümpelung des Gebäudes und die Verfüllung des Kellers beinhaltet. Zusammen kostet dies 67.592 Euro. Der Firma erhielt den Auftrag.