Fast 100 Jahre war es in Familienbesitz: Nun steht das beliebte Café Schmidt samt seiner Bäckerei in Bruchmühlbach-Miesau zum Verkauf. Warum der Inhaber aufhören will.

In Bruchmühlbach sind Bäckerei und Café eine echte Institution: Seit 97 Jahren gibt es dort schon Backwaren aller Art und frischen Kaffee. „Meine Urgroßmutter hat die Bäckerei einst in einem kleinen Haus am Bahnhof gegründet“, berichtet Inhaber Stefan Schmidt aus der langen Familiengeschichte. In den 1950er Jahren sei der Betrieb dann in die Kaiserstraße umgezogen. Dort, an der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt, ist das gemütliche Café mit seinen insgesamt 100 Sitzplätzen über zwei Etagen bis heute ein stets gut frequentierter Treffpunkt nicht nur für die Einheimischen. Auch Kundschaft aus weiterem Umkreis steuert gerne die Kaiserstraße 113 an, um hier zu frühstücken, sich eine süße oder herzhafte Leckerei zu gönnen oder Backwaren, Kuchen oder Torte für daheim zu kaufen. Warme Mahlzeiten wie verschiedene Suppen oder kleine Gerichte wie Strammer Max sind ebenfalls im Angebot – und kommen gut an, nicht zuletzt bei den Amerikanern. Außerdem habe das Café gerade unter den Älteren viele Stammkunden, die sich unter der Woche dort zum Plauschen treffen.

Nachfolger gesucht

„Unser Laden läuft richtig super“, bestätigt Stefan Schmidt. Dennoch will der gelernte Bäcker und Konditor sein Geschäft aufgeben und sich neu orientieren. „Aus rein privaten Gründen“, sagt der 47-Jährige. Seit gut 15 Jahren habe er das Geschäft, das täglich geöffnet ist, bereits auf seinem Namen. Er stehe „immer unter Feuer“, beschreibt er seine berufliche Belastung. Bis heute helfen zwar auch seine Eltern in Café und Backstube mit, doch mit 77 Jahren seien beide längst im Rentenalter. Nun sei es an der Zeit, „aufzuhören und nochmal was anderes zu machen“, lautet Schmidts Entscheidung. „Ich habe keine Kinder und damit auch keinen Nachfolger“, begründet er, warum er sich dazu entschlossen habe, den gut gehenden Betrieb zu verkaufen, nachdem Versuche, den Laden an andere Bäckereien zu vermieten, bislang erfolglos waren. „Ich suche einen Nachfolger, der das Ganze kauft und am besten auch die Beschäftigten übernimmt.“ 20 Mitarbeiter, viele davon in Teilzeit, sind bei Schmidt derzeit beschäftigt.

Bis sich ein Käufer gefunden habe, bleibe alles beim Alten, verspricht er, dass sich weder am Angebot noch an den Öffnungszeiten etwas ändern werde. „Ich lasse offen, bis ein Nachfolger gefunden ist.“