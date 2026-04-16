Wer sportlich aktiv ist und etwas erleben möchte, muss nicht mehr weit reisen. Zwischen Landstuhl und Bann gibt es ein Abenteuer im Freien zu erleben.

Mikroabenteuer liegen im Trend – gemeint sind Erlebnisse, die sich direkt vor der Haustür machen lassen. In den Wäldern zwischen Landstuhl und Bann ist in den vergangenen fünf Jahren ein Projekt gewachsen, das die Herzen von Mountainbike-Fahrern höher schlagen lässt: der Flow Trail Landstuhl.

Die Idee entstand aus Leidenschaft – und auch aus Eigennutz. „Wir sind früher immer nach Stromberg gefahren. Das ist über eine Stunde Fahrt“, erinnert sich Benjamin Müller, Vorsitzender des Vereins Flow Trail Landstuhl. Gemeinsam mit dem ehemaligen Kassenwart Raphael Flickinger fasste er den Entschluss: „Wir bauen uns unsere eigene Strecke.“ Doch der Weg dorthin wurde zum bürokratischen Hindernislauf.

Blau für Anfänger, Rot und Schwarz für Profis

Weil es für Mountainbike-Strecken bei der Stadtverwaltung keine Standardformulare gibt, reichte Müller einen Bauantrag ein – wie für ein Wohnhaus. Während die Stadt Landstuhl das Projekt sofort unterstützte, gab es aus Kaiserslautern zunächst Gegenwind. Doch die Hartnäckigkeit des Vereins wurde belohnt: Seit 2021 ist die Strecke in Betrieb.

Der Begriff „Flow Trail“ ist dabei Programm. Die Strecke ist so angelegt, dass Fahrer flüssig durch die Kurven gleiten können. Dabei orientiert sich der Verein an den Richtlinien der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB). Das Besondere an der Anlage ist ihr modularer Aufbau, der Einsteigern und Geübten passende Varianten bietet. Die blaue Hauptlinie ist flüssig gestaltet und kann nach Vereinsangaben sogar von Kindern auf dem Laufrad befahren werden. Wer eine Herausforderung sucht, kann die roten oder schwarzen Varianten wählen.

Besonders schwierige Abschnitte, sogenannte Gimmicks, sind mit einem Totenkopf markiert. An diesen Stellen ist Vorsicht geboten: Sprünge und steile Kurven erfordern viel Erfahrung. Müller betont: „Man kann nicht versehentlich auf eine schwarze Strecke geraten.“ Wer auf der blauen Linie bleibt, kommt sicher unten an.

Infos zu Öffnungszeiten im Internet

Ein Flow Trail sei kein rücksichtsloses „Gebolze“ durch das Unterholz, sagt Müller. Die Waldwirtschaft könne weiterhin normal betrieben werden – das sei eine zentrale Auflage des Forstes gewesen. Mit dem Forst besteht ein Gestattungsvertrag.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sicherheit. Im Zwei-Wochen-Rhythmus werde die Strecke abgelaufen und kontrolliert; außerdem habe der Tüv die Anlage abgenommen. Der Verein zählt mittlerweile rund 80 Mitglieder; einige reisen dafür sogar aus Grünstadt an. Alle zwei bis vier Wochen finden Bautage statt. Dann können auch Nichtmitglieder mithelfen – und bekommen auf Wunsch Fahrtechnik-Tipps von erfahrenen Bikern.

Die Saison ist am 11. April gestartet. Bei anhaltender Nässe bleibt die Strecke zum Schutz des Bodens gesperrt. Weil es sich um einen Sport mit erhöhtem Verletzungsrisiko – zum Beispiel für Schlüsselbeinbrüche – handelt, gilt auf dem gesamten Gelände eine Helm- und Protektorenpflicht. Aktuelle Infos zu Öffnungszeiten, Sperrungen und gemeinsamen Ausfahrten veröffentlicht der Verein auf seiner Website sowie auf Instagram und Facebook.

Eine Zusammenfassung von Mountainbike-Strecken im Pfälzer Wald gibt es hier.

Die Serie

In unserer Serie „Vereinssache“ stellen wir in loser Reihenfolge Vereine aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern vor. Wer vorgestellt werden will, schreibt eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.

