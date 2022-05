Die Gemeinde Niederkirchen hat einen neuen Wanderweg: Über 80 Teilnehmer waren dabei, als am Sonntag die Fünf-Berge-Tour offiziell eingeweiht wurde. Startpunkt war die Westpfalzhalle (unser Foto). Die gesamte oder eine Teilstrecke konnte erwandert werden, die Möglichkeit zur Verpflegung gab es ebenfalls. „Die Leute waren echt begeistert“, meint Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger. Vor rund zwei Jahren ging es mit den ersten Planungen für die nicht ganz 16 Kilometer lange Rundstrecke los. Im vergangenen Jahr dann wurden die Einwohner dazu aufgerufen, ihre schönsten Spazierwege im Umkreis von Niederkirchen zu melden. „Heraus kam eine wirklich ansprechende Wegeführung, in der fast alle Anregungen aus der Gemeinde eingearbeitet werden konnten“, berichtet Pfleger. Bislang hatte die Gemeinde in den drei Ortsteilen Heimkirchen, Morbach und Wörsbach eine Wanderstrecke ausgewiesen. Jetzt kam also für einen weiteren Ortsteil eine Route hinzu, die mit einem Leader-Zuschuss und mit Unterstützung des Vereins Zukunftsinitiative Niederkirchen Alte Welt realisiert wurde. Bänke, eine Übersichtstafel an der Westpfalzhalle und zusätzliche Schilder werden noch an der Strecke aufgestellt, kündigt Pfleger an.