In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend ist Britt Weber (CDU) als Beigeordnete ernannt und in ihr neues Amt eingeführt worden. Die Ratsmitglieder wählten außerdem Alexander Roth (CDU) als dritten Beigeordneten.

In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats im Juli war Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) nach seiner Wiederwahl bereits in sein Amt eingeführt worden. Der Bankkaufmann und Betriebswirt hat in seiner bisherigen Amtszeit unter anderem vier Kita-Baumaßnahmen, den Neubau des Freibads Alsenborn und der Umgehungsstraße Enkenbach begleitet. Darüber hinaus wählten die Ratsmitglieder im Juli Gerhard Penner (FWG) ins Amt als Ersten Beigeordneten. Der Vorschlag, Alexander Roth (CDU) am Mittwochabend nun zum dritten Beigeordneten zu wählen, stieß in den Reihen der Ratsmitglieder auf Kritik. Sowohl Christel Meusel (SPD) wie auch Goswin Förster (FDP) erhoben Einwände dagegen.

Mit den beiden bereits amtierenden Beigeordneten seien fähige Leute am Werk, die vor allem die Bereiche Bauen und Kultur gut betreuen könnten. Hubert Leist (CDU) hob dagegen hervor, dass der Kandidat Roth in der Vergangenheit bereits seine Fähigkeiten in den Bereichen Dorferneuerung, Sport und auch Städtepartnerschaft unter Beweis gestellt habe. Es sei wichtig, die Belastung des Ortsbürgermeisters durch einen dritten Beigeordneten im Rahmen zu halten. Am Ende der Sitzung wurde Alexander Roth mit 14 Ja-Stimmen ins Amt gewählt. Es gab sieben Nein-Stimmen und eine Enthaltung.