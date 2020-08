In Kindsbach befindet sich ein etwa 4400 Quadratmeter großer Nato-Bunker (Air Defense Operations Center – Kindsbach), der 1992 im Rahmen der Konversion bislang militärisch genutzter Flächen für die zivile Nutzung freigegeben wurde. RHEINPFALZ-Card Inhaber haben am Sonntag, 9. August, die Gelegenheit, sich die Anlage anzuschauen.

Das Gelände erwarb in den 20er Jahren die Firma Formsandwerke Ludwigshafen am Rhein. Im Zuge des Westwallausbaues wurden 1937 Teile dieses Geländes von der Deutschen Wehrmacht beschlagnahmt und eine Bunkeranlage (Korps-Gefechtsstand Kindsbach) gebaut. Nach Kriegsende wurde die Anlage von französischen Truppen besetzt.

Im Rahmen des Ausbaues des Flugplatzes Ramstein übernahmen 1951 die Amerikaner die Anlage, renovierten und erweiterten sie. 1954 wurde sie von der US Air Force übernommen und als Combat-Operation Center genutzt. Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre wurde die wichtige Nato-Luftverteidigungsanlage mit ungefähr 200 Personen betrieben. In den 80er Jahren verlagerte man einzelne Aufgabenbereiche in die Bunkeranlage nach Ruppertsweiler.

Die Besichtigung des ehemaligen Nato-Bunkers ist nur im Rahmen einer Führung möglich. Nicht geeignet ist sie für Kleinkinder, Schimmelallergiker und Personen mit Klaustrophobie. Die Anlage ist unbeleuchtet, pro Person ist eine Taschenlampe erforderlich. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen statt. Es werden zwei Gruppen mit maximal neun Personen pro Gruppe eingeteilt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz ist zwingend erforderlich, der Mindestabstand von 1,50 Meter ist immer einzuhalten! Die Führung dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden.

INFO

Bunkerbesichtigung, Kindsbach am Wingertshübel 20: Sonntag, 9. August, Sonntag, 6. September, Sonntag, 13. September, jeweils 10 Uhr. Infos erteilt Wolfgang Würmell, Telefon: 06371/17792. Die Veranstaltung ist exklusiv für RHEINPFALZ-CARD-Inhaber. Preis 8,70 Euro pro Person; Karten gibt es beim RHEINPFALZ-Ticket-Service.