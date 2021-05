Der Klimawandel macht der Buche zu schaffen. Landesforsten reagiert nun mit einem Einschlagstopp für alte Buchen. Vor allem die großen Kronen wurden den Buchen bei der jüngsten Trockenheit zum Verhängnis. Dennoch: Für die örtlichen Förster kam der Einschlagstopp etwas überraschend.

Der Klimawandel hat 2020 außer der Fichte nun auch der Buche – genauer der Rotbuche, Fagus sylvatica – sichtbar zugesetzt. Damit trifft es eine Baumart, bei der Experten bislang das Potenzial sahen, die Krise zu überstehen. „Diese Gewissheit steht angesichts des extrem rasch fortschreitenden Klimawandels nunmehr in Frage“, heißt es dazu von Forstministerin Ulrike Höfken, die einen Einschlagstopp für alte Buchen verhängt hat. Alte, geschlossene Buchenwälder sollen im rheinland-pfälzischen Staatswald besonders vor den Folgen des Klimawandels geschützt werden, indem dort vorerst keine planmäßige Holzernte stattfindet.

Ernüchternder Blick in die Wälder

Neue Erkenntnisse und nicht zuletzt der ernüchternde Blick in die sommerlichen Wälder im Jahr 2020 haben zu besagtem Einschlagstopp für alte Buchen geführt. Die abrupte Verordnung kam für die örtlichen Förster allerdings etwas überraschend, zumal laut Burkhard Steckel, Forstamtsleiter Johanniskreuz, bereits einige vertragliche Verpflichtungen mit Käufern von Buchenholz eingegangen worden waren. Für die Praxis vor Ort sei die Aussage des Ministeriums wichtig, dass weiter auf die einheimischen Laubhölzer gesetzt werde. „Das ist in Mitteleuropa vorrangig die Rotbuche“, sieht Steckel die Buche im Pfälzerwald auch weiterhin wachsen.

Große Kronen werden zum Verhängnis

Es waren vor allem die großen Kronen, die den Buchen in der jüngsten Trockenheit zum Verhängnis wurden. Aber nicht allein: Zur Sommertrockenheit kam in diesem Jahr bei nahezu allen Baumarten – eben auch bei der Buche – eine starke Fruktifikation und damit eine zusätzliche Belastung der Bäume. Die Bildung der Buchecker bedeutete zusätzlichen Stress und eine gehörige Portion an verbrauchten Nährstoffreserven für den Baum. Ob die vielen Früchte nun ein Zeichen dafür sind, dass sich der Baum vor dem Sterben noch ordentlich vermehren will, sei einfach mal dahingestellt. Jedenfalls waren in diesem Jahr an vielen Standorten frühzeitig verfärbte oder abgefallene Blätter zu sehen, weil der Baum die Verdunstung über die Blätter gedrosselt hat. An Standorten mit schlechter Wasserspeicherleistung kam es mit anhaltender Trockenheit dann gar zur Entleerung des Wasserleitsystems im Baum und mehr oder weniger zum Verdursten der Krone.

Alte Bäume besonders gefährdet

Die Bewirtschaftung der Buche wird schon länger untersucht. So haben etwa Forscher der Leuphana Universität Lüneburg herausgefunden, dass die Empfindlichkeit für Klimaschwankungen bei Buchen stark von ihrer Bewirtschaftung abhängt und sich Buchen mit großen Kronen besonders trockenheitsanfällig zeigen. Die großen Kronen sind dabei häufig das Ergebnis der Ausdünnung der Bestände. Auch führt das Ausdünnen anfänglich zu mehr Lichteinfall, was die Luftfeuchte senkt. Weitgehend geschlossene Buchenbestände sorgen durch Beschattung für ein kühleres und feuchteres Bestandsklima.

Die Rinde bekommt Sonnenbrand

Die Forscher gehen auch davon aus, dass Baumwurzeln dichtbestockter Wälder aufgrund der höheren Konkurrenz um Ressourcen in tiefere Bodenschichten vordringen, während Bäume in weniger dichten Beständen flacher wurzeln und dadurch schneller unter Trockenheit leiden. Auch neigen solitär stehende Altbuchen unter intensiver Besonnung zu Sonnenbrand der Rinde. Pilze wiederum besiedeln dann schnell die aufgeplatzte Rinde, was mit zum Absterben der Buchen führt.

Wissenschaftler der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft mit Sitz in Trippstadt haben zudem beobachtet, dass gerade alte Buchen unter Hitze und Trockenheit leiden, weil sie weitgehend ausgewachsen sind und sich kaum noch an Veränderungen anpassen können. Auch fehle ihnen die nötige Saugkraft, um Wasser bei ausgeprägter Trockenheit in große Höhen zu transportieren.