Die Realschule plus „Adam-Müller-Schule“ in Bruchmühlbach-Miesau erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Mittel in Höhe von 149.779 Euro für die Sanierung ihrer Sporthalle. Dies erfuhr der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner auf Nachfrage aus dem Bildungsministerium. „Gute Rahmenbedingungen ermöglichen gute Bildung – an dieser wichtigen Aufgabe arbeiten Bund, Land und Kommunen kraftvoll zusammen. Davon profitiert nun auch die Realschule plus in Bruchmühlbach-Miesau“, freut sich Schäffner.

Die Bundesregierung hat im Jahr 2017 das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz um ein Sondervermögen von insgesamt 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in die Schulinfrastruktur erweitert. Daraus entfallen 256 Millionen Euro auf Rheinland-Pfalz. Diese sind insbesondere für finanzschwache Kommunen gedacht.