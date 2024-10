Aus der Kommunalpolitik ist Ex-Ortschef Eckhard Vogel (FWG) eigentlich nicht wegzudenken. Im Juni hat er dennoch seinen Hut genommen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hat ihn der neue Ortsbürgermeister Hans Jörg Nett (FWG) verabschiedet.

„Im Namen der Ortsgemeinde Frankenstein möchte ich dir ganz herzlich unseren Dank und unsere Anerkennung für deine intensive und unermüdliche Arbeit für unsere Gemeinde Frankenstein aussprechen“, sagte Nett. In seiner 15-jährigen Amtszeit habe Eckhard Vogel viele wichtige Projekte umgesetzt, von denen auch kommende Generationen profitieren. Dies gelte beispielhaft für die drei Beweidungsprojekte in Diemerstein, am Burgberg und in Frankenstein Nord. Sie seien ein Aushängeschild für die Ortsgemeinde. „Auch der Umbau unseres schönen Ratssaales war deine Idee und dein Verdienst“, betonte Nett. Aufzählen müsse man auch die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde von 2012 bis 2018 – und dazu die Dorfmoderation als Grundlage für das Ortsentwicklungskonzept.

„Dein Fachwissen, dein Einsatz und dein großes Arbeitspensum hier in der Ortsgemeinde sind sicherlich beispiellos“, fügte Nett an. Dieser unermüdliche Einsatz sei gerade in schwierigen Situationen sehr wichtig gewesen, als in den verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie oder in der Flüchtlingskrise in kürzester Zeit die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge habe geregelt werden müssen. „Man kann also völlig zu Recht sagen: Du hast in deiner Amtszeit bedeutende Spuren hinterlassen“, resümierte der Ortschef.