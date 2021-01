ENKENBACH-ALSENBORN. Klaus Kronibus, dem ehemaligen Kreischorleiter des Sängerkreises Kaiserslautern, bereitet die „quälende Ungewissheit“ durch Corona große Sorgen. Die Frage, wie es im Chorleben weitergeht, treibt den Enkenbach-Alsenborner um.

An ein Lied des Chorromantikers Friedrich Silcher (1789 - 1860) und den Text von Adalbert von Chamisso (1781 - 1839) erinnerte sich Klaus Kronibus dieser Tage: „Hab oft im Kreise der Lieben / im duftigen Grase geruht, / und mir ein Liedlein gesungen, / und alles, alles war wieder gut. / Hab einsam auch mich gehärmet / in bangem, düsterem Mut, / und habe wieder gesungen, / und alles, alles war wieder gut.“, heißt es darin.

„Silchers Lied, das schon in der Mottenkiste verschwunden war, hat plötzlich an Aktualität gewonnen.“ Daran hindere keineswegs die verklärte Sprache des 19. Jahrhunderts. „Sein Inhalt lässt sich auf unsere Chorsituation heute übertragen“, meint Kronibus und gibt Beispiele. „Wir haben gewiss kaum mehr ,im Kreise der Lieben im duftigen Grase geruht’ und ein Liedlein gesungen, doch Singen in der Gemeinschaft ist ein wichtiger Inhalt unseres Daseins.“

Stille Wut und Hilflosigkeit

Auf einen Schlag sei das alles vorbei gewesen. „Corona hat das ganze Chor- und Sangesleben darnieder gelegt.“ Gar mancher habe sich „einsam gehärmet“, weil alle sängerischen Aktivitäten eingestellt worden seien.

„Die im Lied zitierte Wut ist nicht nur still, viele fühlen sich hilflos.“ Ob es wieder dazu kommt, dass die „Liedlein“ wieder gesungen werden, nähre sich aus dem Prinzip Hoffnung und dem Impfstoff. „Mag es diesem gelingen, wieder Normalität in unseren Alltag zu bringen, damit wir am Ende sagen können ,Und kam ich wieder zu singen, war alles wieder gut“, wünscht sich Kronibus fürs neue Jahr.

Eine schottische Volksweise zitiert er zum Schluss: „Nehmt Abschied Brüder / ungewiss ist alle Wiederkehr / die Zukunft liegt in Finsternis / und macht das Herz uns schwer.“