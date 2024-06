Frank Fritzenschaft steht zu seinem Wort: Der einstige FWG-Spitzenkandidat für den Gemeinderat in Waldleiningen tritt sein Mandat nicht an. Die Wahl um das Ortsbürgermeisteramt hat er ohnehin gegen Volker Jeblick von Das Bündnis verloren, aber auch auf dieses Amt hätte er im Falle eines Wahlsieges verzichtet. Fritzenschaft war eine zeitweilige Mitgliedschaft in einer rechtslastigen Whatsapp-Gruppe zum Verhängnis geworden.

