Rot ist die Signalfarbe schlechthin – und rot war das Firmengebäude des Eventausstatters Jochen Rhau angestrahlt. Der Geschäftsmann aus Rodenbach beteiligte sich am Montagabend an der Aktion „Night of Light“, mit der die Veranstaltungsbranche auf ihre prekäre Situation aufmerksam machte.

Die rot leuchtende Fassade hebt sich vom noch nicht völlig nachtblauen Himmel ab. Links und rechts des Tores stehen Feuersäulen und der Zugang ist flankiert von roten Leuchtsäulen.