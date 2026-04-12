Nahezu eine Punktlandung ist in Reichenbach-Steegen gelungen: Der Haushaltsplan ist ausgeglichen. Allerdings war dieses gute Ergebnis durch eine Position gefährdet.

Nach längerer Debatte ist der Etat der Ortsgemeinde Reichenbach-Steegen in der jüngsten Ratssitzung einstimmig verabschiedet worden. Der Ergebnishaushalt schließt bei einem Volumen von rund 3,2 Millionen Euro mit einem Überschuss von 2055 Euro ab und ist damit ausgeglichen.

Die wichtigste Botschaft für die rund 1500 Einwohner des Dorfes: Die Gemeindesteuern bleiben auf dem Niveau des Vorjahres – und das trotz erheblicher Investitionen. Insgesamt hat die Gemeinde in ihrem Finanzhaushalt für dieses Jahr Ausgaben von rund 1,3 Millionen Euro eingeplant. Der Löwenanteil davon, genau eine Million Euro, ist für die Erweiterung und Generalsanierung der gemeindeeigenen Kita „Lummerland“ vorgesehen.

Investitionskredit in Höhe von 1,26 Millionen Euro

Weitere Investitionen sind für den Ausbau der Straße Wilhelmstal (200.000 Euro) sowie den Restausbau der Straße Am Schmittenpferch (60.000 Euro) vorgesehen. Außerdem sind 30.000 Euro für die Überplanung des ehemaligen Raiffeisengebäudes in der Bahnhofstraße eingeplant. Ortsbürgermeisterin Kathrin Wolf (WG Wolf) erklärte, dass man in mehreren Vorberatungen – zuletzt im Haupt- und Infrastrukturausschuss der Gemeinde – die einzelnen Haushaltspositionen intensiv durchgearbeitet und auf Einsparmöglichkeiten überprüft habe. Um die Investitionen stemmen zu können, sieht der Plan einen Investitionskredit in Höhe von 1,26 Millionen Euro vor. Darüber hinaus wird die Ortsgemeinde, die zum Stichtag 1. Januar mit rund 273.000 Euro bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in der Kreide stand, einen Liquiditätskredit über 900.000 Euro aufnehmen.

Für längere Diskussionen im Rat sorgten nicht die großen Posten, sondern vielmehr ein Betrag von 10.000 Euro, den man im Nachhinein vorsorglich für die Bezuschussung von Vereinen im Dorf einstellen wollte. Laut Ina Radtke, stellvertretende Leiterin der Finanzabteilung bei der Verbandsgemeinde Weilerbach, führt diese Position dazu, dass der Etat für dieses Jahr ein Defizit ausweist und somit nicht mehr ausgeglichen ist.

Nachträgliche Position ist umstritten

Auch wenn dieser Betrag im Hinblick auf das gesamte Haushaltsvolumen gering sei, könne dies zu einer Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde führen. Das wiederum könne sich negativ auf den ambitionierten Zeitplan auswirken, mit dem man unter anderem den Ausbau der Straße Wilhelmstal in den nächsten Monaten vorantreiben wolle. Im Rat war die nachträgliche Aufnahme der Position ebenfalls nicht unumstritten. Da derzeit kein konkreter Zuschussantrag eines Vereins vorliege, könne man das Geld bei Bedarf auch noch im 2027er-Etat vermerken, äußerten die Gegner.

Demgegenüber sehen die Befürworter den Posten im Etat als eine Botschaft an die Vereine im Dorf. Kurios fiel das Abstimmungsergebnis aus: Bei drei Enthaltungen votierten sechs Ratsmitglieder gegen und sechs Ratsmitglieder für die Aufnahme der Position in den Etat. Die Stimmengleichheit führte letztlich dazu, dass die 10.000 Euro keinen Eingang in den aktuellen Etat fanden.