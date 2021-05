Eine Betreuung über sieben Stunden mit Mittagessen: Darauf haben alle Kinder, die mindestens ein Jahr alt sind, bald einen Anspruch. Das ist ein Kernpunkt des neuen Kita-Zukunftsgesetzes, das ab Juli 2021 richtig greift. Wie dieses realisiert werden könnte, dazu musste der Kreistag am Montag eine grundsätzliche Entscheidung treffen.

„Es geht darum, eine Richtschnur, eine Orientierung zu bekommen, wie wir weiterplanen können“, betonte Landrat Ralf Leßmeister (CDU). Die Weichen wurden nun in Richtung Schwerpunktkindertagesstätten in den einzelnen Verbandsgemeinden gestellt: Dort sollen Einjährige einen Platz finden können, nach ihrem zweiten Geburtstag aber in eine Kita am Wohnort wechseln.

Beim Betreuungsangebot insgesamt setzte das Kreisjugendamt bei seinen Berechnungen für zwei Drittel der Kita-Ganztagsplätze eine Zeit von neun Stunden an und zehn Stunden für ein Drittel. Bei diesem ganzen Szenario wird erwartet, dass etwa 71 Vollzeitstellen mehr benötigt werden als jetzt, wofür der Kreis zusätzlich 1,76 Millionen Euro zur Verfügung stellen müsste.

Jochen Marwede (Grüne) betonte, dass man sich nicht nur auf eine zentrale Einrichtung in den Verbandsgemeinden beschränken solle, da diese mittlerweile zum Teil sehr groß seien. Unter anderem aus pädagogischer Sicht bewertete Harald Hübner (FWG) die Schwerpunktkitas kritisch: Die Kleinen lebten sich erst dort ein, müssten dann aber wieder die Betreuungseinrichtung wechseln und hinein in ihre eigentlich zuständige Kita.