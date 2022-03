Der Aufruf an Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns Bilder von Frühlingsboten zu schicken, ist auf fruchtbaren Boden gefallen, wie es scheint. Jede Menge Zuschriften erreichten die Redaktion. Sonnige Tage in der letzten Februarwoche haben dem Wiedererwachen der Natur einen Schub gegeben und ließen Schneeglöckchen, Krokusse, Veilchen, Schneeball und Christrosen richtig zur Geltung kommen. Der blaue Himmel und die milderen Temperaturen haben aber auch Sie herausgelockt und dazu angeregt, die hübschen Vorboten des Frühlings mit der Kamera festzuhalten. Vielen Dank dafür! Es scheint so, als hätte Friedrich Schiller recht gehabt, der einst vermerkte: „Alles freuet sich und hoffet, wenn der Frühling sich erneut.“ Und Freude und Hoffnung können die Menschen gut gebrauchen angesichts von Pandemie, Klimaveränderung und sinnlosen Kriegen. Hoffen wir also auf einen friedlichen Frühling.