Im Ortsbezirk Erzhütten/Wiesenthalerhof hat sich am Mittwoch der Ortsbeirat neu konstituiert. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel hat Thorsten Peermann zum Ortsvorsteher ernannt. Seine Stellvertreter sind Tanja Anderson (CDU) und Marcel Akamphuber (SPD).

Kimmel sprach von einem bunten Ortsbeirat, dem in dieser Legislaturperiode neben Fraktionen der SPD, CDU und FW erstmals auch die Grünen angehören. Für einen so schönen Ortsbezirk wie Erzhütten wünschte sie, dass nur die besten Entscheidungen getroffen werden. Peermann bescheinigte sie, ein engagierter Streiter für den Ortsteil. Für Peermann ist es die vierte Amtsperiode als Ortsvorsteher. Nun gelte es, möglichst gemeinsam Beschlüsse zu fassen, um den Ortsbezirk weiter nach vorne zu bringen, so Peermann. „Die Hütterer sind ein offenes, aber auch ein spezielles Volk.“