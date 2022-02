Die Josef-Guggenmos-Grundschule in Enkenbach-Alsenborn muss aufgrund steigender Schülerzahlen erweitert werden. Derzeit findet bereits ein Teil des Unterrichts in Containern statt. Für Tragwerksplanung, Gebäudeausrüstung und Architektenleistungen gibt die Verbandsgemeinde dafür in einem ersten Schritt gut 327.000 Euro aus. Das hat der Verbandsgemeinderat einstimmig beschlossen. Wann es mit den Arbeiten losgeht, kann Bürgermeister Andreas Alter (SPD) nicht sagen. Die Verwaltung sei aber bestrebt, dass „so schnell wie möglich“ damit angefangen werde, „auf jeden Fall noch in diesem Jahr“.