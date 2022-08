Ausgelassenes Tanzen vor der Bühne, sommerlich entspannte Abendstimmung, mitreißende Musik, erlesene Weine und leckere Speisen – das „Wein am Markt“-Fest am Sonntagabend ließ kaum Wünsche offen. Das erste Weindorf auf dem Alten Markt wird bestimmt nicht das letzte gewesen sein.

„Wer uns kennt, der weiß, dass wir nie spielen, ohne dass die Leute mitsingen“, sagen Franz Jupp Dressing und Charly Müller von Dressinger Acoustic Jam. Sie sorgen am frühen Abend für Partystimmung auf dem Alten Markt. Mit „Free Fallin“ von Tom Petty klingt es zunächst sanft an. Später wird es rockiger. Bei „Long Train Runnin'“ von The Doobie Brothers hält es viele Besucher nicht mehr auf den Bänken. Bis 22 Uhr wird geklatscht, gesungen und vor der Bühne getanzt. Mehrere hundert Menschen verbringen einen herrlichen Sommerabend im Weindorf. Hinter der Sommerlounge planschen die Kinder im sprudelnd fließenden Wasserspiel.

Nach Lust und Laune probieren

„Ich bin positiv überwältigt“, sagt Christopher Molter, Veranstalter des Feierwochenendes und Inhaber der Cuvée Weinbar & Vinothek in Kaiserslautern. Er blickt erschöpft und zufrieden zurück. Mit derart großer Resonanz hat er bei der zum ersten Mal auf dem Alten Markt stattfindenden Veranstaltung „Wein am Markt“ nicht gerechnet. Bereits am Freitag war die After Work Party „super besucht“. DJ Franz, fester Bestandteil der Haus-DJs der Cuvée Weinbar & Vinothek, mischte den Alten Markt auf. Am Samstag konnten die Besucher einen Weinprobenpass kaufen. Mit diesem war es möglich, sich nach Lust und Laune durch das Sortiment der teilnehmenden Winzer zu kosten. Neben Champagner und Secco gab es erlesene Weine der Weingüter Holz Weisbrodt aus Weisenheim am Berg und Schroth aus Grünstadt/Asselheim. Wer danach noch nicht ins Wanken geraten war, konnte mit der Musik der Jam Brothers bis in die Nacht hinein feiern. Am nächsten Morgen ging es dann ab 11 Uhr mit dem Duo Hoselatz beim musikalischen Wein-Frühschoppen in die nächste Runde.

„Wir hatten mit dem Wetter extremes Glück“, meint Molter. Der Ausschank sei am Samstagabend mit Gläserspülen fast nicht nachgekommen. „Essen und Trinken – es hat alles gereicht. Aber beim nächsten Mal brauchen wir mehr Gläser.“ Gerade die zahlreichen amerikanischen Gäste hätten gerne ihre Trinkgläser – vorzugsweise die Dubbegläser – trotz drei Euro Pfand mit nach Hause genommen.

Weitere Auflage geplant

Sabine und Gregor Schäfer aus Landstuhl haben am Samstagabend die stimmungsvolle Beleuchtung durch Lichterketten und bunt angestrahlte Bäume auf dem Alten Markt genossen. „Wir konnten es uns auf den Sesseln in der Lounge bequem machen, die Musik genießen, Wein trinken und gegrillten Flammlachs essen.“ Das Paar hofft, dass das Weindorf im kommenden Jahr wieder aufgebaut wird. Molter geht davon aus, dass die Veranstaltung eine zweite Auflage im August 2023 haben wird. Nachdem es in diesem Jahr beim Stadtfest im September zwei statt drei Bühnen geben wird, kann er sich vorstellen, im kommenden Jahr auf dem Alten Markt wieder mit einer dritten Bühne präsent zu sein.