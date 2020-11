Drei plus eins muss es seit Montagvormittag heißen, wenn es um die Wasserbüffel im Steinalbtal geht. Denn eine der drei dort weidenden Kühe hat am Montag ein Kalb zur Welt gebracht – und das vor einem Zeugen.

Seit geraumer Zeit beweiden die drei schwarzen Wasserbüffeldamen das Tal, durch das sich die Steinalb oder der Queidersbach, je nachdem, zwischen Queidersbach und Bann schlängelt. Nun hat die kleine Herde Zuwachs bekommen. Eine der Kühe hat am Montagvormittag um 10.15 Uhr ein Kälbchen geboren. Franz Gros hat die Geburt sogar live miterlebt und filmisch festgehalten. Auf seinem Video sieht es so aus, als handele es sich bei dem Tier um einen kleinen Bullen.

Nervosität vor der Geburt

Der in Bann lebende Gros schaut bei seinen Fahrten nach Queidersbach immer ganz interessiert, ob er die Büffel entdecken kann. „Das sieht so schön aus, wenn die in der Steinalb liegen“, hat er richtig Freude an den Tieren. Auch am Sonntag hielt er Ausschau nach den Büffeln und spazierte mit seinen Enkeln an der Weide vorbei. Dabei stellte er fest, dass die kleine Herde doch sehr nervös war. Deshalb war er gestern gleich wieder unterwegs, da er nachschauen wollte, ob wieder alles gut wäre. Und das war es. Als er ankam, wurde das Kälbchen gerade geboren und plumpste zu Boden. „Es war wirklich reiner Zufall“, kann er sein Glück, Zeuge der Geburt geworden zu sein, gar nicht fassen.

Die drei jungen Wasserbüffel gehören dem Landesbetrieb Mobilität. Sie stammen aus einer Herde in Pirmasens, aus der sie entnommen wurden, um fortan den Talraum an der Steinalb offen zu halten und vor allem gegen den Riesenbärenklau anzufressen. In der Pirmasenser Herde läuft ein Bulle mit, und genau er zeichnet nun für den Nachwuchs in der Verbandsgemeinde Landstuhl verantwortlich. Die Wasserbüffel-Kuh war somit schon tragend in den Landkreis gekommen.

Im Grunde genommen handelt es sich bei dem kleinen Wasserbüffel-Bullen um den ersten echten Kreis-Büffel. Schließlich stammen die anderen Wasserbüffel in der Region, die am Kranichwoog in Hütschenhausen fressend unterwegs sind, aus Koblenz und sind noch nicht mal Pfälzer!