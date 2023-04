Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

LANDSTUHL. „Leiden lindern, Angst nehmen und Würde wahren.“ Unter diesem Titel fand am Samstag in der Stadthalle Landstuhl zum ersten Mal ein Tag der Palliativmedizin statt. Initiiert hatte ihn Andreas Kopp, der Leitende Arzt des Zentrums für Schmerz- und Palliativmedizin am Nardini-Klinikum.

Seit dem Spätmittelalter behandeln und betreuen Ärzten schwerkranke und sterbende Patienten ohne Aussicht auf Heilung. „Wenn jemand die Palliativversorgung will, hat er ein Recht