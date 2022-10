Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass das Weilerbacher Frühlingserwachen ausfiel. Stattdessen wird nun am Sonntag, 23. Oktober, auf dem Dorfplatz ein erster Herbstmarkt mit Oldtimer-Ausstellung und verkaufsoffenem Sonntag stattfinden.

Der offizielle Beginn ist um 13 Uhr. Angekündigt haben sich Oldtimer-Fahrer aus der Vorderpfalz, die VW-Freunde aus Kaiserslautern, die Schlepperfreunde aus Fockenberg-Limbach sowie Privatpersonen, die mit ihren Schmuckstücken den Dorfplatz bevölkern. Hinzu kommen die Freiwillige Feuerwehr aus Rodenbach mit einem betagten Fahrzeug, das Deutsche Rote Kreuz aus Alzey mit einem historischen Sanitätsfahrzeug und das Technische Hilfswerk aus Kaiserslautern mit einem Kettenberger. Harry Dinges, Vorsitzender des veranstaltenden Gewerbevereins, hat hierfür den Begriff „Oldtimer-Treffen der Hilfsorganisationen“ geprägt. „Die Besitzer sind anwesend und freuen sich darauf, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Sie hoffen auf reges Interesse wie in den Vorjahren“, nimmt er die Scheu, die Fahrer der Oldtimer zu den Besonderheiten ihrer Fahrzeuge zu befragen.

Beschenkung der Neugeborenen

Alleinunterhalter Walter Rheinheimer spielt zwischen 13 und 16 Uhr auf. Für die Verköstigung stehen während der Veranstaltung mehrere Anbieter von Speisen und Getränken bereit, zudem ist das Bistro Stellwerk geöffnet.

Um 16 Uhr findet die Beschenkung der Neugeborenen statt. Wie Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) mitteilt, seien im vergangenen Jahr 23 Mädchen und 19 Jungen im Ort geboren worden. Für die 42 jüngsten Bürger wurde bereits ein Jahresbaum auf der Storchenwiese gepflanzt. Am Sonntag erhalten sie einen Gutschein in Höhe von jeweils 100 Euro, der bei den Mitgliedsfirmen des Weilerbacher Gewerbevereins eingelöst werden kann. Außerdem überreicht Dinges ihnen eine Tasche mit Geschenken, die mit Überraschungen der örtlichen Geschäftsleute gefüllt ist. „Sie hatte schon einen Wert von über 200 Euro“, erzählt er.

Gewinnspiel läuft bereits

Um 17 Uhr werden die Gewinner eines Gewinnspiels ausgelost. Schon jetzt – aber auch am Einkaufssonntag – haben Kunden die Möglichkeit, dabei mitzumachen. Dazu müssen sie sich in einem der beteiligten Geschäfte eine Teilnahmekarte aushändigen lassen und die Lösungsbuchstaben, die in den Verkaufsräumen oder in den Schaufenstern präsentiert werden, in die vorgesehenen Kästchen schreiben. „Der neunte Buchstabe ist ein N“, verrät Dinges vorab und meint: „Wenn man das Innendorf abklappert, hat man so viele Buchstaben gesammelt, dass man das Lösungswort weiß.“ Die ausgefüllten Karten können in den Geschäften abgegeben oder in die Lostrommel auf dem Dorfplatz geworfen werden.

Bonhagen und Dinges animieren dazu, zwischen 13 und 18 Uhr die Möglichkeit für einen Einkauf zu nutzen. „Damit die Geschäfte bleiben“, sagt Bonhagen. Er und Dinges verweisen auf die Aktion „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK). Das von ihr zur Verfügung gestellte Werbematerial – Plakate und Einkaufstüten aus Papier – ziert die Schaufenster der Mitgliedsbetriebe.