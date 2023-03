Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Ratssitzung der etwas anderen Art gab es am Mittwochabend in Schwedelbach. Hier hatten Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter die Möglichkeit, vom heimischen PC beziehungsweise vom Arbeitsplatz in der Verwaltung aus an der teilweise virtuellen Sitzung teilzunehmen – eine Premiere.

So lief es ab: Einige Ratsmitglieder trafen sich wie gewohnt im Sitzungsraum im Sportheim der Spielvereinigung ESP. Die anderen schalteten sich vom heimischen PC zu. Via Kamera und Mikrofon konnten auch