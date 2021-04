Einem ersten Entwurf der Erweiterung der Moorbachtal-Grundschule Steinwenden hat der Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach am Mittwoch zugestimmt. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass auch die Kinder der Betreuenden Grundschule ein warmes Mittagessen bekommen.

Geplant ist, die Schule mit einem Neubau zu erweitern, der östlich des Gebäudes an der Stelle des jetzigen Lehrerparkplatzes errichtet wird. Mit der Umsetzung soll im nächsten Jahr begonnen werden. Die Schule braucht mehr Platz, weil seit dem vergangenen Sommer mit 50 Abc-Schützen mehr Kinder als sonst eingeschult worden sind. Damit sind statt zwei erste Klassen drei an den Start gegangen. Um Platz für einen weiteren Klassenraum zu schaffen, behilft sich die Schule derzeit mit einem Container auf dem Schulhof.

Mit dem Neubau soll laut Architekt Alexander Blanz aus Landstuhl auch das bestehende Raumprogramm auf den neuesten Stand gebracht werden. Das schaffe nicht nur neue Räume, sondern auch die Möglichkeit, das bestehende Gebäude umzuorganisieren. So soll es künftig auch ein Zimmer für die stellvertretende Schulleitung, einen Betreuungs-, und einen Mehrzweckraum sowie ein Elternsprech-/Arztzimmer geben.

Weiterer Fluchtweg im Brandfall

Der Anbau werde durch ein Treppenhaus an das alte Schulhaus angedockt, erklärte Blanz. Dadurch entstehe auch ein weiterer Fluchtweg im Brandfall. Im Neubau sind neben zwei weiteren Klassensälen, auch ein Aufzug, ein Speiseraum und ein barrierefreies WC geplant. In dem Neubau wird es auch sogenannte Stunden-WCs für die Schüler geben. Dadurch müssten die Kinder nicht mehr durch das ganze Schulhaus laufen, wenn sie während des Unterrichts auf die Toilette müssten, erklärt Blanz. Wie bei anderen älteren Schulgebäuden gibt es an der Moorbachschule nur die Pausen-WCs, die über den Schulhof zu erreichen sind.

Diese erste Entwurfsplanung hat laut dem Planer auch von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion grünes Licht bekommen. Ein Vorteil sei, dass der Neubau während des laufenden Schulbetriebs durchgeführt werden könne. Erste Kostenschätzungen zufolge, wird der Neubau rund 1,4 Millionen Euro kosten. Die Umbaukosten im Altbestand schätzt der Architekt auf etwa 470.000 Euro.

Neun bis zwölf Monate Bauzeit

57.000 Euro kämen dann noch für Außenarbeiten hinzu, die sich durch den Neubau ergäben. Für Brandschutzmaßnahmen sind noch einmal rund 114.000 Euro und für die Sanierung der alten Pausen-WCs 180.000 Euro veranschlagt. Letzteres sei aber nicht so dringlich, erklärte Blanz, der insgesamt mit einer Bauzeit von neun bis zwölf Monaten für den Neubau rechnet. Ein exakter Ablaufplan liege erst dann vor, wenn mit der weiteren Fachplanung ein Förderantrag beim Land gestellt sei, sagte Blanz.