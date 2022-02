Nasskalt und stürmisch sind wir in die neue Woche gestartet, mancherorts mischten sich am Montagmorgen sogar Schneeflocken unter den Regen. Doch die Tage davor haben mit Sonnenschein und milden Temperaturen die Vorfreude auf den Frühling geweckt.

Allmählich ist ein Ende des Winters in Sicht: Nach langen dunklen Monaten werden die Tage merklich länger, die Vögel beginnen zu pfeifen und erstes Grün kommt zaghaft zum Vorschein. Haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei Ihren Streifzügen durch die Natur schon erste Frühlingsboten im Landkreis Kaiserslautern entdeckt? Dann schicken Sie uns Ihre Fotos an die Redaktionadresse redkai@rheinpfalz.de. Ihre Impressionen werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen. Bitte vergessen Sie nicht Ihren Namen sowie den Wohnort und teilen Sie uns außerdem mit, wo das Foto entstanden ist.