Es bleibt durchwachsen, mit Schauern muss auch am Feiertag gerechnet werden. Die Sonne kann sich in den nächsten Tagen eher selten gegen die Wolken durchsetzen. Für nächste Woche darf in der Westpfalz auf ansatzweise frühsommerliche Temperaturen gehofft werden.

Ein von den Britischen Inseln heranrückendes Tief nistet sich bis zum Wochenende über Mitteleuropa ein und sorgt in manchen Bereichen wieder für große Regenmengen. Ob auch in unserer Region die Pegelstände von Bächen und kleinere Flüssen wieder deutlich anschwellen, bleibt dabei jedoch offen. Fakt ist aber, dass sich die durchwachsene Witterung weiterhin fortsetzt. Von frühsommerlicher Wärme sind wir derzeit noch ziemlich weit entfernt.

Vorhersage

Mittwoch: Mit spürbarem Wind ziehen kompakte Wolken übers Land und bringen besonders am Nachmittag und Abend gelegentliche Regenfälle oder Schauer. Die Sonne lässt sich dabei eher selten blicken und die Temperaturen halten sich in der Regel unterhalb der 20-Grad-Marke auf.

Donnerstag (Fronleichnam): Am Feiertag bleibt es zunächst trübe und es fällt ab und zu noch Regen. Gegen Mittag stellt sich eine Mischung aus Sonne und dickeren Haufenwolken ein. Mancherorts treten Schauer auf. Die Temperaturen verändern sich nur wenig.

Freitag: Neben einigen sonnigen Phasen brauen sich auch immer wieder dunkle Wolkenmassen zusammen und es muss stellenweise mit Regengüssen gerechnet werden. Vereinzelt kann es dabei auch blitzen und donnern. Zum Abend beruhigt sich das Wetter und der Himmel klart zum Teil auf. Die Temperaturen bleiben gedämpft.

Samstag: Der Tag startet noch mit einigen größeren Aufhellungen. Dann nimmt die Wolkendecke allgemein wieder zu und besonders zum Abend und in der Nacht auf Sonntag fällt zeitweise Regen, mancherorts auch schauerartig verstärkt. Die Temperaturen gehen zurück und der Westwind frischt auf.

Sonntag: Die Wolken behalten die Obermacht beim Wetter und geben der Sonne nur selten die Chance, sich in Szene zu setzen. Gelegentlich kann es noch tröpfeln oder nieseln. Die Temperaturen bewegen sich unter den der Jahreszeit entsprechenden Werte.

Weiterer Trend

In der neuen Woche wird es tendenziell etwas freundlicher. Dennoch können neben längeren freundlichen Abschnitten auch weiterhin einige Regenfronten oder Schauerstaffeln über die Westpfalz hinwegziehen. Die Temperaturen steigen bis Wochenmitte an.