Auf den Feldern in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach hat schon wieder ein Brandstifter zugeschlagen: Auf einer Wiese in Kottweiler-Schwanden wurden in der Nacht auf Mittwoch etwa 400 Heuballen angezündet, berichtet Wehrleiter Franz-Josef Preis und fragt sich: „Was haben solche Leute nur im Kopf?!“

Erst vor gut einer Woche standen am Kranichwoog in Hütschenhausen etwa 300 Strohballen in Flammen, die Biobauer David Nau gerade erst gepresst hatte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.