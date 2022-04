Was kann in der Ortsgemeinde Kottweiler-Schwanden in Sachen erneuerbare Energie getan werden? Das soll eine Machbarkeitsstudie zeigen. Der Gemeinderat stimmte dem entsprechenden Antrag aller Fraktionen einstimmig zu.

Unter den Gesichtspunkten Energiewende, CO 2 -Vermeidung, Klimaneutralität und erhöhtem Energiebedarf (Wärmepumpen, E-Mobilität oder grüner Wasserstoff) habe ein Umdenken zum Thema erneuerbare Energien stattgefunden, führen die Fraktionen in ihrem Antrag aus. Eine Verdreifachung der Solarenergie sei nach den Zielen der Landesregierung bis 2030 geplant. Neben Unternehmen sollen dabei auch die Kommunen auf dem Weg zur Klimaneutralität mit einbezogen werden.

Anfang der 1990er Jahre habe in Kottweiler-Schwanden hierzu schon die Überlegung bestanden, einen Solarpark hinter dem Friedhof im Ortsteil Kottweiler zu errichten, hatte Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG) aus dem Antrag bekanntgegeben. Sie selbst habe bereits Gespräche mit der Nachbargemeinde Reichenbach-Steegen und Projektierern über die Errichtung von Windkraftanlagen geführt, die jedoch aufgrund der Erhöhung des Abstandsgebots zur Wohnbebauung von 800 auf 1000 Meter in Rheinland-Pfalz nicht weitergeführt wurden.

Potenzial prüfen

Ein umfassendes Konzept zur Nutzung und Errichtung von Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien wird nun angestrebt. Dafür solle das diesbezügliche Potenzial der Bestandsgebäude und eventuell auch von geplanten Gebäuden überprüft werden. Die Projekte sollten wünschenswerterweise zum Teil durch die Gemeinde mit einem geringen finanziellen Aufwand umsetzbar sein – durch die Nutzung von Fördermöglichkeiten. Notwendig sei eventuell eine Anschlussmöglichkeit an das Pfalzwerke-Hochspannungsnetz. Unter Mitwirkung der Energieagentur in Kaiserslautern und des Klimaschutzmanagers der Kreisverwaltung Kaiserslautern sollten nach Erstellung des Konzeptes Unternehmen für Bau und Betrieb der Anlagen gefunden werden. Zusätzlich könnten bei entsprechenden Anlagen finanzielle Beteiligungen der Gemeinde zur langfristigen Wertschöpfung genutzt werden, so die Vorstellung der Antragsteller.