Die 14-jährige Anna weiß genau, was sie will: Ihr Berufswunsch ist es, Tierarzthelferin zu werden. Damit war sie am Sonntag auf dem Erlebnishof in Gerhardsbrunn genau richtig. Die Betreiber, Janne Bach und Ingmar Meth, hatten zum zweiten Mal im Ferienprogramm zu einer Hofführung mit anschließender Eselwanderung eingeladen.

Knapp 20 Kinder zwischen acht und 15 Jahren umringen Bach. Als tiermedizinischer Fachangestellter kennt er sich bestens mit den Bewohnern des Hofs aus und hat allerhand zu berichten. Zum Beispiel,