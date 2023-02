Der Verwaltungschef der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Erik Emich, verzichtet auf eine Kandidatur als CDU-Bewerber bei der Bürgermeisterwahl am 18. Juni. Das hat der 50-jährige Miesauer wenige Tage vor der CDU-Mitgliederversammlung mitgeteilt. Sein Name wird beim Urnengang aber trotzdem auf dem Stimmzettel stehen. Was es damit auf sich hat.

„Nach Gesprächen mit meiner Partei habe ich entschieden, nicht für die CDU ins Rennen für die Bürgermeisterwahl zu gehen“, gab Erik Emich am Freitag bekannt und begründete diesen Schritt mit seiner schon seit längerer Zeit angeschlagenen Gesundheit. „Das ist ja kein Geheimnis“, so der Amtsinhaber, der nach einem Kreislaufkollaps im Rathaus seit Mitte Januar krank geschrieben ist und auch davor immer wieder wegen Krankheit ausfiel. „Seit gut drei Jahren bin ich zunehmend gesundheitlich belastet, zunächst mit scheinbar kleinen Beeinträchtigungen.“ Aber im Mai 2022 habe er eine längere stationäre Behandlung in einer Klinik antreten müssen. „Ich hatte mir erhofft, dass ich danach wieder mit voller Kraft durchstarten kann und zunächst war das auch so“, sagt Emich, der noch Anfang des Jahres gegenüber der RHEINPFALZ erklärt hatte, es gehe ihm gut und er werde für eine zweite Amtszeit kandidieren. „Aber leider war meine Kraft schnell wieder aufgebracht“, gibt er offen zu. Auch im Moment befinde er sich wieder in fachärztlicher Behandlung.

„Finde im Moment nicht die Kraft“

Mitte März werde er wieder an seinen Arbeitsplatz im Rathaus zurückkehren, aber: „Ich finde im Moment nicht die Kraft, einen motivierenden und überzeugenden Wahlkampf zu absolvieren.“ Außerdem habe er sich die Frage gestellt, ob er bei einer Wiederwahl acht lange Jahre auf dem Bürgermeistersessel gesundheitlich durchhalten werde. Auch sein Arzt habe ihm nach dem „jüngsten Warnschuss“ geraten, eine erneute Kandidatur zu hinterfragen. Dies habe er getan und sei zu dem Schluss gekommen: „Ich kann nicht mit gutem Gewissen nochmal antreten.“ Seine Entscheidung stimme ihn zwar sehr traurig, aber „im fortwährenden Austausch mit der Partei“ habe er sie dennoch getroffen. „Ich wurde zu nichts gedrängt. Ich wurde nicht von der CDU rausgedrückt“, stellt er auf RHEINPFALZ-Nachfrage klar und betont, dass seine Erkrankung „kein Alibi ist, um aus der Sache rauszukommen“. Emich: „Meine Entscheidung fiel nicht im Streit mit der CDU. Ich werde der CDU auch weiter treu bleiben.“

Der CDU-Gemeindeverband stellt am Dienstagabend seinen Kandidaten auf. „Nach Erik Emichs Rückzug habe ich meine Bereitschaft erklärt, mich dem Mitgliedervotum zu stellen“, sagte am Freitagnachmittag auf Anfrage Marcus Sauter, der als Erster Beigeordneter Stellvertreter des Bürgermeisters ist. „Wegen meiner gesundheitlichen Situation hat Marcus Sauter mich in der Vergangenheit ja schon öfter vertreten und dabei tiefe Einblicke in unsere Verwaltung gewonnen. Von daher ist dies eine günstige Situation für die CDU“, findet Emich.

Trotzdem auf dem Wahlzettel

Bei der Bürgermeisterwahl wird sein Name aber trotzdem auf dem Stimmzettel stehen – allerdings als parteiunabhängiger Einzelbewerber. „Das mag den Bürger verwirren, aber beamtenrechtlich bin ich zur Wiederkandidatur verpflichtet, wenn ich nicht alle Versorgungsansprüche nicht nur aus meinem Bürgermeisteramt, sondern auch davor aus meiner Zeit an der Universität Kaiserslautern und den Tätigkeiten davor verlieren will.“ Verzichte er auf eine Kandidatur, bliebe ihm nach Ablauf seiner Amtszeit theoretisch nur die Möglichkeit, Bürgergeld (vormals Hartz IV) zu beantragen, wenn die finanziellen Reserven aufgebraucht sind. Anders sieht es aus, wenn Emich antritt, aber nicht gewählt wird. „Dann werde ich im Januar 2024 formell in den Ruhestand versetzt.“ Was er danach machen wolle, müsse er sich noch überlegen. „Ich bin ja erst 50 Jahre alt und will nicht aufhören zu arbeiten.“