48 Kirchengemeinden, 158 Gebäude, 16 Kitas: Im protestantischen Kirchenbezirk An Alsenz und Lauter weiß darüber wohl niemand so gut Bescheid wie Erhard Hübner. Nach 47 Jahren im kirchlichen Dienst wechselt der Leiter des Verwaltungsamtes in Otterbach im Juni in die Freistellungsphase zur Altersteilzeit. Letzter Arbeitstag für den 64-Jährigen ist der heutige Freitag.

Über Hübners Schreibtisch liefen Bewirtschaftung, Sanierung und Unterhalt von Kirchen und Gemeindehäusern ebenso wie Personalabrechnungen für rund 350 sozialversicherungspflichtige