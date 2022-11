„Kalte Nahwärme“ soll es im Neubaugebiet „Wohnbaufläche Hasenwiesen“ in Steinwenden geben. Damit soll die Versorgung über ein zukunftssicheres Wärmenetz gewährleistet werden.

Der Gemeinderat hat den Stadtwerken Ramstein-Miesenbach den Auftrag erteilt, für das Neubaugebiet die Versorgung mit „Kalter Nahwärme“ zu planen. Das Versorgungskonzept „Kalte Nahwärme“ beschreibt Georg Leydecker, Geschäftsführer der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach, als einen Zusammenschluss von mehreren Erdsonden und deren Anbindung an ein Netz. Mit Erdwärmesonden werde die vorhandene Erdwärme in ein Wärmenetz eingespeist und mit höchst effizienten Wärmepumpen in den Häusern Wärme erzeugt. Durch die niedrigen Netztemperaturen gebe es so gut wie keine Wärmeverluste, sondern eher Wärmegewinne, da die Temperatur dem Erdreich entzogen und genutzt wird. Zudem sei eine energieeffiziente Kühlung möglich. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage könnten die Bauherren von März bis November so gut wie autark sein.

Wärmen und kühlen

Die Stadtwerke erstellen und betreiben das Nahwärmenetz. Über einen zehnjährigen Contracting-Vertrag mit den Hauseigentümern wird die Sole-Wasser-Wärmepumpe zur Verfügung gestellt. Die ganzjährige Wärme – beziehungsweise Kühlung im Sommer – wird durch einen fixen jährlichen Betrag bezahlt. Somit seien die Kosten klar planbar und die Hauseigentümer seien keinen Energiepreisschwankungen ausgesetzt.

Die Stadtwerke übernehmen Planung, Errichtung, Bauleitung und Inbetriebnahme des Netzes sowie der Wärmepumpen. Die Messung und Abrechnung der „Kalten Nahwärme“ erfolgt ebenso über die Stadtwerke. Mit Ausnahme des Strombedarfs für die Wärmepumpe erhalten die potenziellen Bauherren ein sogenanntes Rundumpaket der Stadtwerke.