Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anstelle des früheren Lebensmittelgeschäfts im Ort will ein Bäckereibetrieb mit kleinerem Lebensmittelsortiment öffnen. „Das dauert jetzt schon jahrelang“, schimpfte Andreas Werle, SPD-Fraktionsvorsitzender, in der Sitzung des Ortsgemeinderates am Dienstagabend. Schuld daran sei die Kreisverwaltung.

Kaum vermittelbar sei es, dass bei der Kreisverwaltung das Genehmigungsverfahren für die Nahversorgung im Ort derart langsam vonstatten gehe. Es solle ja kein neues Gewerbe angesiedelt