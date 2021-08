Eine wasserundurchlässige Schicht aus Unterem Buntsandstein oder Zechstein, genügend Niederschlag und Wasserzuflüsse von den Höhen im Norden und Süden waren vor 10.000 bis 12.000 Jahren die Grundlage dafür, dass die Westpfälzische Moorniederung entstehen konnte. Es handelt sich dabei um ein Versumpfungsmoor. Der Grundwasserspiegel stieg und in diesem sauerstoffarmen Milieu konnte sich pflanzliches Material auf dem Boden nicht oder nur unvollständig zersetzen. Eine Torfschicht bildete sich. Darauf siedelten sich an diesen nährstoffarmen und eher sauren Lebensraum angepasste Pflanzen wie zum Beispiel das Torfmoos an. Dieses Moos, das sich wie ein Schwamm mit Wasser vollsaugen kann, stirbt unten ab, wächst aber nach oben weiter. Unter Luftabschluss bildet sich so unter dem Sphagnum weiterer Torf und das Moor wächst. Allerdings nur um rund einen Millimeter pro Jahr in die Höhe. Bis sich also die heute noch nachweisbaren zwei Meter dicken Torfschichten in der Senke zwischen Kaiserslautern und Waldmohr gebildet hatten, sind rund 2000 Jahre vergangen.