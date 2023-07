Soll die Gemeinde sich am neuen Entschuldungsprogramm des Landes beteiligen? Diese Frage beschäftigte jetzt den Rat.

Es stehe ein Grundsatzbeschluss an über die Teilnahme der Ortsgemeinde an der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP)“, erläuterte Ortsbürgermeister Sascha Leidner (FWG). Dabei gehe es im Moment eigentlich nur darum, der Verbandsgemeinde grünes Licht zu geben, damit diese die Anträge beim Land stellen könne. Was die genauen Bedingungen sowie das Zahlenwerk angehe, darüber müsse man nach der Sommerpause noch einmal beraten.

Bei diesem Angebot der Landesregierung gehe es darum, die Schulden der Kommunen bei den Liquiditätskrediten zu mildern, erläuterte Manuel Steller, Chef der Finanzabteilung bei der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Hinter dem Begriff verberge sich eigentlich lediglich eine Einrichtung, die dem Überziehungskredit bei Privatleuten vergleichbar sei. Viele Kommunen hätten jedoch diese Möglichkeit benutzt, um dauerhaft laufende Ausgaben zu finanzieren. Dies solle in Zukunft nicht mehr so möglich sein. Zudem werde der Zwang zur Vorlage ausgeglichener Haushalte deutlich verschärft. Im Moment sei es noch nicht abzusehen, mit welchen konkreten Beträgen einzelne Kommunen entschuldet werden könnten, sagte Steller. Das liege daran, dass zwar drei Milliarden Euro zur Verfügung stünden, aber der Bedarf der einzelnen Kommunen noch nicht genau feststehe. Im Fall Fischbachs sehe die Sache nicht schlecht aus. Hier habe die Ortsgemeinde deutliche Fortschritte gemacht, sodass am Ende des Programms bei den Liquiditätskrediten alle Schulden getilgt sein könnten.

„Da wären wir ja blöd, wenn wir dieses Angebot nicht annehmen würden“, hieß es aus den Reihen der Ratsmitglieder. Aber vor zu großer Euphorie wurde ebenfalls gewarnt. „Schuldenfrei sind wir dann noch lange nicht“, hieß es. Das gelte vor allem dann, wenn wie in Fischbach, der Ausbau der Kita finanziert werden müsse. Für den Grundsatzbeschluss wurde einstimmig votiert.