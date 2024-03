Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt Landstuhl wird sich am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) beteiligen. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag einmütig. Die Begeisterung scheint sich aber in Grenzen zu halten.

Darauf lassen zumindest die Wortbeiträge von CDU und FWG schließen. Eingangs verdeutlichte Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD), dass die Stadt durch das Entschuldungsprogramm des