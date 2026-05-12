Bei der Entenregatta im Karlstal am 17. Mai zugunsten des Vereins „Mama/Papa hat Krebs“ gehen 1992 Quietscheentchen für ihre Paten an den Start.

Start ist um Punkt 14 Uhr am Unterhammer im Karlstal. Dort werden die Rennenten ins Wasser gelassen und kämpfen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren Stelzenberg und Trippstadt auf der Strecke um einen der rund 230 Preise, teilt Judith Lambrecht vom Café Unterhammer mit. Die acht Quietscherennenten, die noch fehlen, um die 2000 voll zu machen, wurden von Hand signiert und erhalten eine besondere Bühne. Sie werden bei einer Benefiz-Auktion an die Meistbietenden versteigert.

Am Renntag steigt außerdem ein Familienfest auf dem Gelände des Unterhammers. Mit Hobby-Ducking, einem menschlichen Fußballkicker, dem „Rolling Duck“-Rollstuhlparcours sowie einer virtuellen Wasserwelt wird für Unterhaltung gesorgt. Die DAK-Gesundheit ist mit einem Mal- und Buttonstand vertreten. Für das leibliche Wohl sorgen Franke’s Genusswerkstatt und das Café Unterhammer.

Die Veranstalter empfehlen eine umweltfreundliche Anreise. „Nutzen Sie nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel, kommen Sie mit dem Fahrrad oder weichen Sie auf die Parkmöglichkeiten im Karlstal beziehungsweise in der Randlage von Trippstadt aus“, empfehlen sie.