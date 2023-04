Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manchmal gelangen simple Adressen zu Berühmtheit. Das Parfüm kommt aus einem Haus mit der Nummer 4711, auf der Großen Freiheit Nr. 7 sang Hans Albers seine Seemannslieder. Der britische Premierminister wohnt in der Downing Street 10, sein kriminalistischer Landsmann Sherlock Holmes in der Baker Street 221B. In und um Enkenbach-Alsenborn ist derzeit viel vom Fritz-Ullmayer-Ring die Rede, weil sich die Anwohner über eine gesalzene Erhöhung des Fernwärmepreises empören.

Wer dem Straßenzug im Baugebiet Haarspott den Namen gegeben hat, ist kaum noch bekannt. Der Straßenname erinnert an einen Alsenborner Unternehmer, der sich für die Gemeinde