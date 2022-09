Entgegen des Vorschlags der Verbandsgemeindeverwaltung hat der Otterberger Stadtrat am Dienstagabend beschlossen, die Stadthalle im Januar und Februar aus Energiespargründen nicht komplett zu schließen. Energiesparen ist in der Stadt dennoch angesagt.

„Für die beiden Monate sind mehrere Veranstaltungen in der Halle geplant, die aus unserer Sicht nicht ausfallen sollen. Der Stadtrat wird in verschiedenen Bereichen Energiesparmaßnahmen verfolgen, ist jedoch der Meinung, dass das gesellschaftliche Leben nicht ganz zurückgefahren werden soll“, sagte die Stadtbürgermeisterin Martina Stein. Beschlossen wurde in diesem Zusammenhang, dass die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt bis auf zwei Elemente reduziert werden soll. Außerdem bleibe die Außenbeleuchtung der Abteikirche aus – bis auf die Abendstunden, in denen der Adventsmarkt stattfindet sowie an Heiligabend.

Laternen werden kürzer angeschaltet

Die Straßenbeleuchtung soll kürzer eingeschaltet werden als bisher. Geplant ist, die Laternen abends etwas später an- und morgens etwas früher auszuschalten. Abstriche in Sachen Verkehrssicherungspflicht werde Otterberg dabei nicht machen. „Da fast alle Straßenlaternen mittlerweile über hochaktuelle LED-Leuchten verfügen, ist das Einsparpotenzial in diesem Bereich ohnehin nicht sehr groß“, meint Stein. „Außerdem haben wir beschlossen, die Temperatur des Warmwassers für die Duschen in der Stadthalle nicht unter 60 Grad abzusenken. Ein Fachmann hat uns wegen der Legionellengefahr dringend davon abgeraten“, berichtet die Bürgermeisterin.

In Otterberg setze man auf Aufklärung und Einsicht – beispielsweise indem die Vereine darum gebeten werden, die Duschzeiten möglichst kurz zu halten und darauf zu achten, dass beim Verlassen der Halle alle Lichter ausgeschaltet sind.