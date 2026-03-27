Die Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach lässt sich bei der Einführung eines kommunalen Energiemanagements von Experten beraten. Den Auftrag hat der VG-Rat nun vergeben.

Begleiten wird den Prozess das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (Ifas) der Hochschule Trier. Der Verbandsgemeinderat hatte im Jahr 2024 beschlossen, ein Kommunales Energiemanagement (KEM) einzuführen. Der Förderantrag wurde im Dezember 2025 bewilligt, erläuterte Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) in der Sitzung. Die Förderung erstrecke sich über einen Zeitraum von drei Jahren. Sie umfasse den Aufbau und Etablierung des Energiemanagementsystems, zusätzlich werde die Bewertung von insgesamt 18 Gebäuden der VG und der Ortsgemeinden gefördert. Die Förderquote liege bei 85 Prozent der Kosten. Der an das Ifas-Institut vergebene Auftrag hat ein Volumen 81.515 Euro.