Nach einer Bombendrohung an der Westpfalzschule Weilerbach erfahren die Schüler und Eltern erst einen Tag später davon – und sind entsetzt. Das sagen Polizei und Verwaltung.

Gegen die Westpfalzschule in Weilerbach hat es am 22. April eine Bombendrohung gegeben. Passiert ist zum Glück nichts. „Das kann man bei solchen Drohungen ja aber erst hinterher bewerten“, sagt Schulelternsprecher Denis Scholz. Er und andere Eltern haben erst am Tag danach, also am 23. April, von der Drohung gegen die Schule erfahren und sind besorgt. Warum wurden die Schule, die Schüler und die Eltern nicht sofort über die potenzielle Gefahr informiert?

Versendet wurde die Drohung als E-Mail, allerdings nicht an die Schule selbst, sondern an die Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach. Dort soll sie den Informationen der Eltern zufolge gegen 12.15 Uhr eingegangen sein, mit der Nachricht, dass kurze Zeit später eine Bombe in der Schule explodieren würde. Gelesen worden sei die Mail angeblich aber erst nach dem entsprechenden Zeitpunkt für die angebliche Explosion und einige Zeit nach dem Eintreffen im E-Mail-Postfach.

Passt die Kommunikation?

Die Schule selbst sei am Abend von der Polizei über die Drohung informiert worden – später auch von der Verwaltung, die auch der Träger der Westpfalzschule ist. Die Schüler und Schülerinnen sowie die Eltern haben über einen Elternbrief, der am Folgetag ausgeteilt wurde, davon erfahren, sagt Scholz. Das Vorgehen irritiere ihn und andere Eltern. Er betont gleichzeitig, dass es nicht darum gehe, Einzelpersonen anzugreifen oder einen Schuldigen festzustellen, sondern darum, infrage zu stellen, ob die Kommunikationsketten im Fall solcher Drohungen überarbeitet werden müssten. Die Antwort der Verwaltung, die er nach dem Vorfall kontaktierte, reiche ihm hier nicht aus. Zwischenzeitlich habe er sich auch an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) und die Kreisverwaltung Kaiserslautern gewandt, damit das Vorgehen geprüft werde.

Maßnahmen und Meldekette mit Polizei abgesprochen

Ralf Schwarm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach, stellt klar, dass aus seiner Sicht seitens der Verwaltung kein Fehler vorliege. Unmittelbar nachdem die Droh-Mail zur Kenntnis genommen wurde, sei Meldung an die Polizei erstattet worden. Dies sei „in angemessener Zeit“ erfolgt. Er erklärt auch, dass Mails nicht immer sofort gelesen werden könnten. Mitarbeiter seien – gerade in der Mittagszeit – in der Pause und nehmen den Tag über verschiedene Termine wahr. Details über den genauen zeitlichen Ablauf könne er mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Schwarm verweist auch darauf, dass die Verwaltung kein Teil der Verbrechensbekämpfung sei. Wie mit einer solchen Drohung umgegangen wird, entscheidet die Polizei – und auch, wann wer informiert wird. „Die weiteren Maßnahmen und die Meldekette waren mit dieser abgestimmt“, so der Bürgermeister. Nachdem die Polizei das Okay gegeben habe, habe auch die Verbandsgemeindeverwaltung die Schule informiert. Diese Informationen wiederum an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben und eventuelle weitere Maßnahmen zu treffen, sei Aufgabe der Schulleitung, nicht der Behörde, sagt Schwarm.

Jeder Fall wird einzeln geprüft

Welche Maßnahmen in Weilerbach genau getroffen wurden, darüber kann auch die Polizei wegen der andauernden Ermittlungen nichts im Detail sagen. Auf die Frage, warum die Schule in diesem Fall nicht evakuiert wurde, erklärt Pressesprecher Bernhard Christian Erfort damit, „dass generell immer jeder Fall individuell bewertet“ werde. Dabei könne zum Beispiel auch herauskommen, dass eine Drohung aufgrund verschiedener Faktoren als „nicht ernsthaft“ eingestuft wird. In Abstimmung mit der betroffenen Einrichtung könne es dann sein, dass diese nicht geräumt werde oder dass zivile Kräfte polizeiliche Maßnahmen durchführen, um betroffene Personen nicht zu verunsichern. „Sollte es die Beurteilung des Sachverhalts notwendig machen, setzen wir alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Personen unverzüglich um“, bekräftigt Erfort.