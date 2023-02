Luchs und Wolf haben bei Frankenstein zugeschlagen. Die Verbesserung der Zäune ist notwendig zum Schutz der Tiere.

Nach den beiden Schafsrissen durch Wolf und Luchs im Diemersteiner Tal war schnelles Handeln nötig. Präventiver Herdenschutz vermindert die Gefahr von Luchs- und Wolfsübergriffen. Die am häufigsten angewandte Herdenschutzmaßnahme ist die Errichtung eines elektrischen Zauns. Jeder Mensch, der schon selbst in Kontakt mit einem Elektrozaun gekommen ist, hat gespürt, dass sich der Schlag unangenehm anfühlt und erschreckend wirkt. Zäune so zu bauen, dass sie auch dem Schutz vor Luchsen und Wölfen dienen, liegt daher nahe. Praktiker wissen, dass kein Zaun absoluten Schutz bieten kann, weder vor Ausbruch noch vor Einbruch. Jedoch stellen Zäune als Herdenschutzmaßnahme eine wirksame Barriere dar und verringern die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass Weidetiere gerissen werden.