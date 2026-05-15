Am früheren Milchhäuschen in Mackenbach wird ein Eisautomat aufgestellt. Zum Zug kommt ein Anbieter aus der Region.

Den Grundsatzbeschluss, einen Eisautomaten aufzustellen, hat der Ortsgemeinderat bereits im Februar gefasst. Die Altglascontainer am ehemaligen Milchhäuschen sind bereits entfernt worden. Zwei Anbieter hatten sich dafür beworben, ihren Automaten im Ort aufstellen zu dürfen. In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates war sich das Gremium einig, dem regionalen Anbieter – „Karolines Eis“ von Krehbiels Eismanufaktur in Wartenberg-Rohrbach – den Zuschlag zu geben.

Ausschlaggebend war unter anderem, dass bei diesem Anbieter das Eis auch bar bezahlt werden kann, wie Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) erläuterte. Das Eis stamme zudem aus eigener Produktion.

Bei der zweiten Firma wäre der Kauf nur per Kartenzahlung oder Gutschein möglich gewesen. Der Forderung der Gemeinde, einen geeigneten Mülleimer aufzustellen, um Verschmutzungen zu vermeiden, kommt die ausgewählte Firma nach. Sie übernimmt außerdem die Stromkosten, richtet eine Zuleitung ein und lässt einen Zwischenzähler installieren.